Şarkışla Belediye Başkan Gültekin, Garnizon Şehitliği\'ni ziyaret etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şehitler Haftası dolayısıyla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, şehitler için dua edilerek mezarlara karanfiller bırakıldı.

Şehitlik ziyareti sonrası konuşan Gültekin, bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını, onların emanetine her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.