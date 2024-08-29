Şarkışla Belediye Başkanı OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Şarkışla Belediye Başkanı OSB'de incelemelerde bulundu

Şarkışla Belediye Başkanı OSB\'de incelemelerde bulundu

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Gültekin, OSB'de incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. OSB'nin yeniden canlandırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Gültekin, altyapının da yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

29.08.2024 17:17
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Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Gültekin, OSB'de incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. OSB'nin yeniden canlandırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Gültekin, "Belediyemizin tüm ekibiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısmet olursa, iki ay daha çalışarak bu sorunları çözeceğiz. İlk etapta yolları doldurup, rampaların seviyesini düşürerek ulaşımı kolaylaştıracağız." dedi.

Gültekin, altyapının da yenilenmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgemizdeki bir işletme, kötü koku ve yol kapanmalarına sebep oluyor. Hem Sivralan hem de Ortaköy tarafına giden yolları etkileyen bu durumu çözmek için doğal bir arıtma tesisi inşa edeceğiz. Yolu, altyapısı, elektriği, suyu, doğal gazı gibi eksiklikleri gidererek, yatırımcıların yatırım yapmasını sağlayacağız. Şarkışla Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyoruz. Şarkışla'ya yatırım yapmak isteyenler, burada kısa sürede doluluk sağlayabilirler. Geç kalmadan arsa almak isteyenler, bu fırsatı değerlendirmeli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla Belediye Başkanı OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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