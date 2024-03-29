Şarkışla'da Atıl Alan Millet Bahçesine Dönüştürüldü

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Parktaki detay havadan bakıldığında fark ediliyor

- Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki atıl alan Şarkışla Belediyesi tarafından millet bahçesine dönüştürüldü, parktaki ilginç ayrıntı ise havadan bakıldığında fark edilebiliyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki atıl alan Şarkışla Belediyesi tarafından millet bahçesine dönüştürüldü, parktaki ilginç ayrıntı ise havadan bakıldığında fark edilebiliyor.

Sivas'ın Şarkışla Belediyesi, ilçede atıl bir durumda bulunan ve işlevini kaybeden sulama göletini Millet Bahçesine çevirdi. İlginç bir mimari ile hazırlanan proje ile birlikte sulama göletinin yerine yapılan havuz, tepeden bakıldığında AK Parti amblemini andırıyor. 150 Bin metrekare alana inşa edilen ve mesire alanı olarak da kullanıma açılan Şarkışla Millet Bahçesi, ilçe halkına ve il dışından gelen misafirlerini ağırlıyor.

"Tepeden bakıldığında ampule benziyor"

Millet Bahçesi'nin olduğu alanın daha öncelerde atıl bir durumda olduğunu ifade eden Bekir Candemir, "Şarkışla Millet Bahçesi'ndeyiz. Aynı zamanda mesire alanı olarak da geçiyor. 7 yıldır burası atıl bir durumdaydı. Çevresinde bulunan yerler hasarlıydı, kırıktı. Çardaklar yakılmıştı, tekrardan burayı halkımıza kazandırdık. İnsanlarımızı tekrardan buraya topladık. Ailelerin yoğunlukla buraya geldiği bir mesire alanı oldu. Artık eskisi gibi olmadığı için herkes güvenle gelebiliyor. Buraya gelen aileler rahatlıkla pikniklerini yapabiliyorlar, çocuklarımız da eğlenebiliyor. Tepeden bakıldığında ampule benziyor. Siyasi bir parti amblemini andırıyor. Arama motoruna 'Ampul Park' yazınca buradaki park çıkıyor" dedi.

Millet Bahçesi'ne ilk defa geldiğini ifade eden Yağız Şimşek, "Millet Bahçesi çok güzel. İlk defa geldim ben. Çocuklarımızın oynayabileceği, bizim oturabileceğimiz yerler çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Gerçekten çok beğendik, yapanların eline sağlık" dedi.