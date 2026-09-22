Şarkışla’da balonlar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, çocukların savaşlardan uzak, güvenli ve barış içinde bir dünyada yaşamasına dikkati çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt katıldı.

Program kapsamında anasınıfı öğrencileri tarafından Filistin ve Gazze temalı resimler hazırlandı.

Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Yurt, resimler hakkında çocuklardan bilgi aldı.

Yurt, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajıyla bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Etkinliğin ilçedeki diğer okullarda da gerçekleştirileceğini ifade eden Yurt, "Bugün bu farkındalıkla burada bir araya geldik. Bu etkinlik tüm okullarımızda gerçekleştirilecek." dedi.

Gazze'de yaşananlara da değinen Yurt, bölgede çocuklar başta olmak üzere çok sayıda masum insanın yaşamını yitirdiğini belirterek, "Biz de buradan 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' diyerek sesleniyoruz. Filistin'deki çocuk kardeşlerimiz için dualarımızı gönderelim, hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilerle birlikte hayatını kaybedenler için dua edildi.

Program, çocukların gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.