Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.B. (48) idaresindeki 44 HC 641 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolu Gücük köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile M.K.B. (17) Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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