Şarkışla'da Lise Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenledi - Son Dakika
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Şarkışla'da Lise Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenledi

Şarkışla\'da Lise Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenledi

Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen serginin açılışı, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt tarafından gerçekleştirildi. Sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı hat sanatları, metal biblo, dekoratif eşyalar, mobilya ve ahşap ürünler, makine teknoloji ürünleri, cep telefonu ile kontrol edilen araba ve el yapımı motosiklet yer aldı. Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin, yeteneklerini sergileyen öğrencileri tebrik ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yurt, meslek liselerinde yapılan çalışmaların öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

05.06.2024 10:54
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Şarkışla ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen serginin açılışını Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt gerçekleştirdi.

Sergide öğrencilerin yıl boyu hazırladığı hat sanatları, metal biblo, dekoratif eşyalar, mobilya ve ahşap ürünler, makine teknoloji ürünleri, cep telefonu ile kontrol edilen araba ve el yapımı motosiklet yer aldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yeteneklerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ise meslek liselerinde yapılan çalışmaların öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da Lise Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenledi - Son Dakika

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