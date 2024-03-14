Şarkışla\'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ş.D. idaresindeki 27 ACD 90 çekici ve 35 HD 6829 dorse plakalı tır, Şarkışla - Sivas kara yolunun Hanlı Tren İstasyonu yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
???????Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, N.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kadın ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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