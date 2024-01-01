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Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, güvenlik ve sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika
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Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, güvenlik ve sağlık personellerini ziyaret etti

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, yeni yılda görevi başında olan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerini ziyaret etti. Öztürk, fedakarca görev yapan personelleri tebrik etti. Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Öztürk, 'Sizlerin özverisi ve fedakarlığı, toplumumuzun huzuru ve güvenliği için büyük bir öneme sahiptir. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başında olmanız bizler için gurur verici. Bu özel günde sizlerle bir arada olmak, yeni yılınızı kutlamak benim için büyük bir mutluluk.' dedi. Ziyarette Kaymakam Öztürk'e, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar da eşlik etti.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, güvenlik ve sağlık personellerini ziyaret etti
01.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:15
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Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, yeni yılda görevi başında olan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerini ziyaret etti.

Öztürk, fedakarca görev yapan personelleri tebrik etti.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Öztürk, "Sizlerin özverisi ve fedakarlığı, toplumumuzun huzuru ve güvenliği için büyük bir öneme sahiptir. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başında olmanız bizler için gurur verici. Bu özel günde sizlerle bir arada olmak, yeni yılınızı kutlamak benim için büyük bir mutluluk." dedi.

Ziyarette Kaymakam Öztürk'e, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar da eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, güvenlik ve sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika
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