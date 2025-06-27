Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangınında zarar gören 22 hektar alan havadan görüntülendi.
Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Orman Yangını: 22 Hektar Zarar Gördü - Son Dakika
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