Şarköy zeytinyağının markalaşması için saha çalışması tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarköy zeytinyağının markalaşması için saha çalışması tamamlandı

Şarköy zeytinyağının markalaşması için saha çalışması tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinyağının kalite ve piyasa değerini artırmak amacıyla saha çalışması yapıldı. Çalışmada üreticiler, kooperatifler ve sektör temsilcileriyle görüşülerek markalaşma ve pazarlama imkanları değerlendirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytinyağının kalitesinin ve piyasa değerinin artırılması, markalaşma ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından Tekirdağ'ın özgün ürünü olarak belirlenen Şarköy zeytinyağı için çalışma yapıldı.

Şarköy Kaymakamlığı, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, zeytinyağının değer zincirinde yer alan üreticiler, kooperatifler, işletmeler ve sektör temsilcileriyle anket ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Çalışmaya Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Tarım Ekonomisi Bölümünden Doç. Dr. Emine Yılmaz, Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları Elif Öztüfekçi, Nuri Yılmaz ve Merve Güneş ile Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, Şarköy Ziraat Odası Başkanı, zeytinyağı üretim tesisleri ve yağhane işletmecileri, kooperatifler ve üreticiler katıldı.

Saha çalışmalarında Şarköy zeytinyağının kalite ve piyasa değerinin artırılması, markalaşma ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi, üretim ve işleme süreçlerinin iyileştirilmesi ile ürünün daha yüksek katma değer kazanmasına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Ekonomi, Kalite, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarköy zeytinyağının markalaşması için saha çalışması tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:08
6 maçtır gol yemiyorlar Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
10:01
Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’dan skandal savunma
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:21:19. #7.12#
SON DAKİKA: Şarköy zeytinyağının markalaşması için saha çalışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement