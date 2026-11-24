Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni-Sarkozy'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 2027'de yargılanacakları bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Libya davasında "tanık" statüsündeki iş insanı Ziad Takieddine'in, Sarkozy hakkındaki ifadesini değiştirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme oldu.

Paris'teki soruşturma hakimleri, Sarkozy ve eşi Bruni-Sarkozy'nin de aralarında olduğu 11 kişinin gelecek yıl mahkeme karşısına çıkmasına karar verdi.

Bu kapsamda, Sarkozy ve eşi Bruni-Sarkozy, 3 Kasım-2 Aralık 2027 tarihlerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tanığı manipüle etme" suçlarından yargılanacak.

Soruşturma kapsamında, Sarkozy'nin, Libya dosyasında "kilit tanık" statüsündeki Takieddine'in kendisi hakkındaki ifadesini 2020'de değiştirmesi için hukuk dışı yöntemlere başvurup başvurmadığı araştırılıyordu.

Öte yandan, Sarkozy'nin yargılandığı Libya davasına ilişkin temyiz kararının 30 Kasım'da çıkması bekleniyor.

"Libya davası" süreci

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği iddia edilmişti.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Takieddine, Sarkozy hakkındaki ifadelerini değiştirmişti

İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye, kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için farklı kişiler aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

75 yaşındaki Takieddine, 23 Eylül 2025'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025'te görülen Libya davasında, Sarkozy'nin "pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlarından beraatine, "suç örgütü kurmak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy, karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim 2025'te cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 20 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.