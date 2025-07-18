SARSILMAZ, IDEF 2025'te Yeni Silahlarını Tanıtacak - Son Dakika
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SARSILMAZ, IDEF 2025'te Yeni Silahlarını Tanıtacak

18.07.2025 12:42
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SARSILMAZ, ileri teknoloji silahlarını IDEF 2025'te sektör profesyonellerine sunacak.

SARSILMAZ, ileri teknoloji ürünü yeni silahlarını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez sektör profesyonellerine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup şirketleri TR Mekatronik, Best Defence, LA2 Dynamics, BPS ve UNIMETAL ile birlikte IDEF 2025'e katılacak olan SARSILMAZ, ileri teknoloji entegre savunma çözümlerine ve mühimmata tek çatı altında erişim imkanı sunacak.

Türkiye'nin ihtisas top fabrikası olan TR Mekatronik, Türkiye'nin 20 milimetrelik ilk burun topunun üreticisi olarak SARSILMAZ ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ortaklığıyla faaliyet gösteriyor. Best Defence, uzaktan komutalı silah sistemleri alanında çalışmalar yapıyor.

LA2 Dynamics ise Türkiye'nin robotik silah sistemlerinden SARBOT'un geliştiricisi olarak öne çıkıyor. BPS de uluslararası standartlarda hafif silah mühimmatı ve yivsiz tüfek fişeği üretiyor. UNIMETAL ise MIM (metal enjeksiyon kalıplama) teknolojisi ile hassas döküm alanlarında yüksek yetkinliğe sahip bulunuyor.

80'den fazla ülkenin güvenlik güçlerine üretim yapıyor

SARSILMAZ, bünyesinde bulunan şirketlerin kendi alanlarındaki uzmanlıklarının katkılarıyla oluşturduğu yeni nesil, entegre silah ve sistem çözümlerini ilk kez IDEF 2025'te kamuoyuna tanıtacak.

Şirket, hava savunma sistemlerini desteklemeye yönelik yeni ürünleriyle ulusal stratejik planlara uygun üretim yapıyor. Şirketin saha bildirimleriyle sürekli geliştirdiği silah gamının yeni ihracat imkanları bulması da bekleniyor.

80'den fazla ülkenin güvenlik güçlerine üretim yapan SARSILMAZ, bireysel kullanıcılara yönelik güvenilir ve tercih edilen silahlarıyla sektörünün öne çıkan kuruluşları arasında yer alıyor.

IDEF 2025 ziyaretçileri, özel olarak tasarlanmış deneyim alanlarında SARSILMAZ'ın vizyonunu farklı katmanlarıyla keşfetme imkanı bulacak.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, İhracat, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARSILMAZ, IDEF 2025'te Yeni Silahlarını Tanıtacak - Son Dakika

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