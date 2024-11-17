AK Parti Sason 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede Abdullah Aydemir yeniden ilçe başkanı seçildi.
Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Sason'da AK Parti Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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