Sason'da Emzirme Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Sason'da Emzirme Haftası Etkinliği

Sason\'da Emzirme Haftası Etkinliği
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Sason'da emzirmenin önemi vurgulandı, anne sütüyle beslenmenin faydaları anlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde "1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası" kapsamında, emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sason Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle Sason Devlet Hastanesi'nde kurulan bilgilendirme standında, anne sütüyle beslenmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Etkinlikte, anne ve anne adaylarına doğru emzirme yöntemleri ve emzirmenin anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri konusunda hazırlanan el broşürleri dağıtıldı.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için bebeklerin yaşamlarının ilk 6 ayında yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemi anlatılan etkinlikte, toplumda emzirme bilincinin artırılmasının hedeflendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sason'da Emzirme Haftası Etkinliği - Son Dakika

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