Sason'da Kırsal Kalkınma Toplantısı

Batman'ın Sason ilçesinde, üreticilere Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında sağlanan desteklerle ilgili bilgi verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sason Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi ekiplerince, üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, katılımcılara Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında üreticilere sunulan fırsatlar, başvuru süreçleri ve desteklerin hakkında bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, üreticilerin sorularının yanıtlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Toprağa emek veren, üretimiyle ilçemize değer katan tüm çiftçilerimizin yanında olmaya, onların bilgiye, desteğe ve imkanlara daha kolay ulaşmasını sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.