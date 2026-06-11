Sason'da Robotik ve Teknoloji Sergisi - Son Dakika
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Sason'da Robotik ve Teknoloji Sergisi

Sason\'da Robotik ve Teknoloji Sergisi
11.06.2026 16:36
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Sason'da açılan sergide öğrenciler, bilim ve teknoloji projelerini sergiledi.

Batman'ın Sason ilçesinde "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı.

Sason Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen sergide, öğrenciler bilim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen sergiye, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüsamettin Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan katıldı.

Stantları ziyaret eden Ciğer, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Ciğer, sergide emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sason'da Robotik ve Teknoloji Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güher Erbug Güher Erbug:
    harika bir etkinlik açıkçası. Ama merak ettim bu sergiye katılan öğrenciler sonrası nasıl bir kariyer yolu izliyo, yurt dışına gidiyolar mı yoksa burada kalabiliyolar? 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Özdemir İbrahim Özdemir:
    güzel bir girişim tabii de gençler artık şehirde kalmak istemiyo böyle projeleri görseler bile iş bulma sorunu çözülmüyo devlet desteği olursa daha iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Yener Kızılban Yener Kızılban:
    yazık be böyle şeyleri başkent değil de sason'da mı yapıyoruz niye bu kadar geç kaldık 0 0 Yanıtla
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