Sason\'da yatağa bağımlı vatandaşlara 10 hasta yatağı desteği verildi

Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlara hasta yatağı desteği verildi.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yatağa bağımlı ve özel bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatları ve Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın koordinasyonunda yürütülen Devlet-Millet Projesi kapsamında, vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen çalışma kapsamında, yatağa bağımlı vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ailelerinin bakım süreçlerine destek olunması amacıyla 10 hasta yatağı temin edildiği kaydedildi.

Hasta yataklarının, ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulmak üzere Sason Devlet Hastanesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Proje ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ailelerin bakım yükünü hafifletmek ve devletin imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak hedefleniyor. Sason Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Fırat Güneş, sağlanan desteklerden dolayı Kaymakam Furkan Başar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticilerine teşekkür ederek, desteğin vatandaşlar ve aileleri açısından önemli bir katkı sağladığını ifade etti."