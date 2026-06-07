Sason'da YKS Öğrencilerine Moral Etkinliği - Son Dakika
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Sason'da YKS Öğrencilerine Moral Etkinliği

Sason\'da YKS Öğrencilerine Moral Etkinliği
07.06.2026 16:44
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Sason'da YKS'ye hazırlanacak öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın himayesinde, İlçe Halk Kütüphanesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapılan programda, çeşitli ikramlarda bulunulan öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte, yetkililer öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA

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