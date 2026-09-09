Satış yerinden karpuz alıp, helallik istediler; o anlar kamerada - Son Dakika
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Satış yerinden karpuz alıp, helallik istediler; o anlar kamerada

Satış yerinden karpuz alıp, helallik istediler; o anlar kamerada
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BURDUR'da sahibi yerinde yokken satış yerine motosikletle gelen 2 kişi karpuz alıp, helallik istedi.

BURDUR'da sahibi yerinde yokken satış yerine motosikletle gelen 2 kişi karpuz alıp, helallik istedi. Güvenlik kamerasını izleyince durumu fark eden karpuz satıcısı Hüseyin Karakaş ise bu görüntüyü sanal medyada, 'Helal olsun' notuyla paylaştı. Hüseyin Karakaş, "Paylaşımda gülümseten, düşündüren tepkilerle karşılaştık. Bizden yana helal olsun ama olmaması daha güzel" diyerek olayla ilgili şikayetçi olmadı.

Armağan İlci Mahallesi'nde karpuz satış yeri bulunan Hüseyin Karakaş, geçen pazar gecesi mal alıp geldikten sonra güvenlik kamerasını kontrol edince, motosikletle gelen 2 kişinin karpuz aldığını gördü. Hüseyin Karakaş, "Abi hakkını helal et" diyerek karpuz alan 2 kişinin daha sonra motosikletle uzaklaştığı görüntüyü sanal medya hesabından paylaşıp, "Gece saat 01.36 Armagan İlci'deki sergiden karpuz alan küçük adam, 'Hakkını helal et' demişsin. Helal olsun, afiyet bal şeker olsun" notunu düştü.

'İYİ NİYETİNİZİ HİSSETTİĞİMİZ İÇİN ÜZERİNİZE GİTMEDİK'

Hüseyin Karakaş, "Sergilerimizle güneş enerjili kameralarımız var. O gece maldan gelmiştik. Sabah merak edip, baktım. Saat 01.36'da 2 genç karpuz alıyor. Üzerine gitmeye gerek yok. Biraz düşündürücü bir olay. Para bırakmak istemişler. 'Hakkını helal et abi' falan demişler. Üzerine gitmedik. Bizden yana helal olsun. Afiyet bal şeker olsun. Sanal medya hesabımda yayınladım. Yayınlama sebebim çocukları deşifre etmek, kötülemek değil. 'Bak gördük ama sizin iyi niyetinizi hissettiğimiz için üzerinize gitmedik' demek içindi. Burdur küçük bir yer. Paylaşımda gülümseten, düşündüren tepkilerle de karşılaştık. Bizden yana helal olsun ama olmaması daha güzel. Canları çekmiş almışlar" dedi.

35 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Karakaş, "Karpuz sergisinde ilk defa böyle bir olay başımıza geldi. Pazarda ise birkaç defa karşılaşmıştık" diye konuştu. Karakaş, sergiden karpuz alan 2 kişinin para bırakmadığını da söyledi.

'HAKKINI HELAL ET ABİ KARPUZUMUZU ALDIK'

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise 2 kişinin motosikletle gelip karpuz sergisi önünde durduğu, içlerinden birinin "İyi bir karpuz seç şuradan" dediği, diğerinin ise "Sen bana bırak. Bu eller sihirli" sözleriyle yanıt verdiği duyuldu. 2 kişiden birinin cep telefonuyla görüntü de çekerken, "İşte bak burası Türkiye. Karpuzumuzu seçeriz, açık olsa da olmasa da paramızı bırakırız. Hakkını helal et abi karpuzumuzu aldık. Parayı da oraya bir yere sıkıştıralım. Karpuzların arasına sıkıştır" dediği görüntüye yansıdı. Daha sonra 2 kişinin sergiden karpuz seçtiği görüldü.

Öte yandan olayla ilgili polis tarafından güvenlik kamerası incelemesi sonucu 2 kişinin kimliğinin belirlendiği, karpuzların sahibinin şikayetçi olmaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satış yerinden karpuz alıp, helallik istediler; o anlar kamerada - Son Dakika

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