SATSO 2026-2030 dönemi organ seçimlerini 19 Ekim'de, 20 bini aşan üyesiyle yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SATSO 2026-2030 dönemi organ seçimlerini 19 Ekim'de, 20 bini aşan üyesiyle yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SATSO'nun 2026-2030 dönemi organ seçimleri, Arifiye İlçe Seçim Kurulu'nun onayıyla 19 Ekim 2026 Pazartesi günü 09.00-17.00 saatlerinde SATSO Hizmet Binası'nda yapılacak. 20 bini aşan üyesi bulunan odada meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlenecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) 2026-2030 dönemi seçimleri 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamada, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim-kasım aylarında yapılması gereken 2026-2030 Dönemi Oda Organ Seçimleri'nin 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmesine ilişkin SATSO Yönetim Kurulu kararı'nın onaylanmak üzere Arifiye İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiği kaydedildi.

Söz konusu seçim tarihine ilişkin İlçe Seçim Kurulu'nun onay kararının SATSO'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin 19 Ekim'de saat 09.00-17.00 saatlerinde SATSO Hizmet Binasında gerçekleştirilmesinin resmiyet kazandığı anlatıldı.

Açıklamada, seçim takvimi, seçmen listeleri, oy kullanma esasları, yetki belgeleri, örnek dilekçeler, oy pusulaları ve ilgili mevzuata yönelik duyuru ve dokümanlara "www.satso.org.tr" internet adresinden duyurular bölümünde yer alan "SATSO Organ Seçimleri Duyuruları (19 Ekim 2026)" sekmesinden ulaşılabileceği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"20 bini aşan üyesiyle Sakarya'nın sosyoekonomik anlamda kalbi olan SATSO'muz için yeni bir seçim dönemi daha geldi. SATSO Organ Seçimlerimizi 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştireceğiz. Demokratik katılım kültürümüzün önemli parçası olan seçim sürecimizin, odamızın birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğine, kurumsal yapımıza ve şehrimizin geleceğine değer katacağına inanıyorum. Seçimlerimizin üyelerimize, iş dünyamıza ve Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
ArifiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:43
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 23:21:49. #7.13#
SON DAKİKA: SATSO 2026-2030 dönemi organ seçimlerini 19 Ekim'de, 20 bini aşan üyesiyle yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement