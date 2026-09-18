SATSO 2026-2030 dönemi organ seçimlerini 19 Ekim'de, 20 bini aşan üyesiyle yapacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) 2026-2030 dönemi seçimleri 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamada, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim-kasım aylarında yapılması gereken 2026-2030 Dönemi Oda Organ Seçimleri'nin 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmesine ilişkin SATSO Yönetim Kurulu kararı'nın onaylanmak üzere Arifiye İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiği kaydedildi.

Söz konusu seçim tarihine ilişkin İlçe Seçim Kurulu'nun onay kararının SATSO'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin 19 Ekim'de saat 09.00-17.00 saatlerinde SATSO Hizmet Binasında gerçekleştirilmesinin resmiyet kazandığı anlatıldı.

Açıklamada, seçim takvimi, seçmen listeleri, oy kullanma esasları, yetki belgeleri, örnek dilekçeler, oy pusulaları ve ilgili mevzuata yönelik duyuru ve dokümanlara "www.satso.org.tr" internet adresinden duyurular bölümünde yer alan "SATSO Organ Seçimleri Duyuruları (19 Ekim 2026)" sekmesinden ulaşılabileceği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"20 bini aşan üyesiyle Sakarya'nın sosyoekonomik anlamda kalbi olan SATSO'muz için yeni bir seçim dönemi daha geldi. SATSO Organ Seçimlerimizi 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştireceğiz. Demokratik katılım kültürümüzün önemli parçası olan seçim sürecimizin, odamızın birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğine, kurumsal yapımıza ve şehrimizin geleceğine değer katacağına inanıyorum. Seçimlerimizin üyelerimize, iş dünyamıza ve Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."