SATSO'nun hazırlattığı 'Sakarya'nın Kültürel Mirası' kitabı eylül-ekimde raflarda - Son Dakika
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SATSO'nun hazırlattığı 'Sakarya'nın Kültürel Mirası' kitabı eylül-ekimde raflarda

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından Prof. Dr. Yusuf Çetin'in hazırladığı 'Sakarya'nın Kültürel Mirası' kitabı, 581 tescilli yapı ve 55 arkeolojik sit alanını bir araya getiriyor. Kitap, eylül-ekim aylarında çıkacak ve lansmanı Beşköprü'de (Justinianus Köprüsü) yapılacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) hazırlanan "Sakarya'nın Kültürel Mirası" kitabı, şehrin hafızası, kültürel zenginliği ve medeniyet birikimini geleceğe taşıyacak.

SATSO'nun yürütücülüğünde, sanat tarihçisi Prof. Dr. Yusuf Çetin tarafından hazırlanan kitabın danışma kurulunda, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Enis Şahin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Alper Cantimer yer aldı.

Şehirde bulunan 581 tescilli yapı ile 55 arkeolojik ve 2 kentsel sit alanının yanı sıra gastronomiyi bir araya getiren çalışmanın eylül-ekim aylarında çıkması öngörülüyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya'nın hafızasını, kültürel zenginliğini ve medeniyet birikimini geleceğe taşımak adına hazırladıkları Sakarya'nın Kültürel Mirası kitabını sanat tarihçisi Prof. Dr. Yusuf Çetin'in uzun çalışmalarıyla şehre kazandırdıklarını belirtti.

Kitabın eylül-ekim gibi çıkacağını ve Justinianus Köprüsü'nde lansman gerçekleştireceklerini bildiren Altuğ, "Sakarya'nın tarihi, kültürel değerlerini kayıt altına alıyoruz bu kitapla. 581 tescilli yapı, 55 arkeolojik sit alanı ve 2 kentsel sit alanıyla şehrimizin kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu bu kitapla görüyoruz." dedi.

Şehrin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan 1500 yıllık Beşköprü'nün (Justinianus Köprüsü) kültür turizmine önemli destek vereceğine değinen Altuğ, "Biz de bunu yeniden tanıtmayı hedefliyoruz. Kitabımızın lansmanını da Beşköprü'de planlıyoruz. Bir taraftan tarihi mirasımızı yeniden ayağa kaldırıyor diğer taraftan da kültürel mirasımızı kayıt altına alarak geleceğe taşıyoruz çünkü tanımadığımız bir mirası koruyamayız. Hikayesini bilmediğimiz bir şehri dünyaya anlatamayız." diye konuştu.

Altuğ, "İmparator Justinian tarafından yaptırıldığı için Justinianus Köprüsü olarak geçiyor ama biz Beşköprü olarak biliriz. Kaynaklarda Sangarius ve çeşitli isimlerle geçiyor ama Beşköprü olarak dünyaya tanıtmak istiyoruz. Tüm dünyanın Beşköprü'yü gelip tanımasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili de çalışmalar içinde olacağız. Bu köprünün bir önemi daha var. Dünya geçici tarih mirasında, biz bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Kalıcı olduğunda tüm dünyanın ilgisini köprüye çekeceğimizden eminiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SATSO'nun hazırlattığı 'Sakarya'nın Kültürel Mirası' kitabı eylül-ekimde raflarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: SATSO'nun hazırlattığı 'Sakarya'nın Kültürel Mirası' kitabı eylül-ekimde raflarda - Son Dakika
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