Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan 2027 Sürdürülebilirlik Sıralamasında 708. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarının çeşitli kriterlere göre değerlendirildiği ve 2 bin 3 üniversitenin yer aldığı listede SAÜ, 715'incilikten 708'inciliğe yükseldi.

Üniversitenin Türkiye'deki sıralaması da 13'üncülükten 12'nciliğe çıktı. Üniversite, çevresel sürdürülebilirlik alanında Türkiye'de 3., yönetişim kategorisinde ise 5. sırada yer aldı.

SUBÜ'de 615 öğrenci çalışmaya başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışmaya hak kazanan 615 öğrenciye yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen toplantıda üniversite bünyesinde çalışacak 615 öğrenciye görev ve sorumlulukları bildirildi.

Öğrencilerin, sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, altyapı ve bakım çalışmaları, sosyal kültürel faaliyetler, akademik ve idari süreçler ile toplumsal hizmetler alanlarında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, öğrencilerin kentteki 18 yerleşkede görevlerine başlayacağı ifade edildi.

Yazlık Katlı Kavşağı projesinde bölgenin altyapısı yenilendi

Sakarya'da Yazlık Katlı Kavşak projesi kapsamında bölgenin içme suyu hatları yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, proje güzergahı ve çevresinde vatandaşların su kesintisi ve trafik akışından minimum düzeyde etkilenmesi için gece saatlerinde başlayan çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin hatları yenilemesiyle olası kesinti ve arızaların önüne geçildiği belirtilen açıklamada, faaliyetle proje ilerleyişinin hızlandırıldığı kaydedildi.