Anadolu Ajansı, Polis Akademisi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "29. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, yaptığı konuşmada, 29. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin uluslararası arenadaki tek sertifikalı savaş muhabirliği programı olduğunu belirtti.

Programın içerisinde, Anadolu Ajansının deneyiminin yanı sıra Polis Teşkilatının 181 yılı aşan ciddi bir deneyim ve birikiminin olduğunu söyleyen İnal, "Bu deneyim ve birikimi siz değerli katılımcılara aktarmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğumuz eğitimlerde birçok arkadaşımız burada kendilerine destek olacak, can kurtaracak, savaş bölgelerinde, doğal afetlerde veya kriz bölgelerinde hayatlarını kolaylaştıracak pek çok bilgi edinerek ayrıldılar." dedi.

Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten İnal, kursiyerlerin burada aldıkları bilgilerin savaş alanlarında hayatlarını kurtaracak şekilde pratiğe dönüşmesini umduklarını söyledi.

İnal, "Mazlumların sığınağı, kimsesizlerin sahibi olan topraklarında 5 milyonu aşkın savaş mağdurunu barındıran Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Polis Akademisine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Doğrudan insanlık vicdanına bir saldırıdır"

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan da konuşmasında, "Bugün burada KKTC'den Ukrayna'ya, Bosna Hersek'ten Sırbistan'a, Macaristan'dan Romanya ve Kuzey Makedonya'ya kadar geniş bir gönül coğrafyasından gelen kıymetli medya mensupları ile aynı çatı altında bulunuyoruz. Bu tablo yalnızca bir eğitim programının değil, müşterek hafızanın, dayanışmanın ve hakikat arayışının da tezahürüdür." diye konuştu.

İçinden geçtiğimiz dönemin, insanlık tarihinin en kırılgan safhalarından biri olduğunu ifade eden Ercan, Ukrayna'da yıllardır devam eden savaşın, Gazze'de insanlık vicdanını derinden yaralayan katliamların ve son dönemde bölgede artan gerilimlerin bulunduğu bu ortamda, savaş muhabirliğinin sadece gazetecilik değil hakikate şahitlik vazifesi olduğunu bu üstlenilen görevin ağır ama bir o kadar da şerefli bir görev olduğunu kaydetti.

Hakikatin peşinde koşan gazetecilerin daha fazla hedef haline geldiğini belirten Ercan, "Özellikle Gazze'de yüzlerce basın mensubunun görevi başında katledilmiş olması sadece basın özgürlüğüne değil doğrudan insanlık vicdanına bir saldırıdır." dedi.

"Yeni bir dönemin başlangıcı"

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk ise AA Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde 28 dönemi geride bırakarak 29. döneme ulaştıklarını belirterek, "Bugün burada çatışma ve kriz bölgelerinde görev yapacak, zorlu koşullar altında haberlerini kamuoyuna ulaştıracak siz cesur gazeteciler için yeni bir dönemin başlangıcı, buna tanıklık etmekten çok büyük keyif duyuyoruz." dedi.

Öztürk, bu eğitimin yalnızca bir program değil, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'den bu yana sürdürdüğü tarafsız ve güvenilir habercilik misyonunun en güçlü yanlarından biri olduğunu vurguladı.

AA Akademi olarak 2012'den bu yana çeşitli eğitimler düzenlediklerini anımsatan Öztürk, "Şimdiye kadar 467 eğitim programı düzenledik. 18 bin 241 kişiye de eğitim verdik. Ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum ama belki de AA Akademinin en fazla önem verdiği, en keyifli ve en önemli programı savaş muhabirliği eğitimi." ifadelerini kullandı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Umarız burada öğrendiklerinizi kullanmak zorunda kalmazsınız ve sahada karşılaşmazsınız, umarız savaşlar hiç yaşanmasın ama maalesef dünyamızın bir gerçeği. Biz sadece size, sahada işlerinizi kolaylaştırıp mesleğinizi verimli yapabilmeniz için bazı tavsiyelerde bulunacağız, eğitimin sizler için verimli geçmesini umuyorum, şimdiden Polis Akademisine, TSK'ya, AFAD'a, TİKA'ya ve kıymetli eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

Programa, 9'u AA personeli, Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, KKTC ve Yunanistan'dan katılımcılarla toplam 22 kursiyer katılıyor.