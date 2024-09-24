Savcı Vedat'ın Yaban Hayat Tutkusu - Son Dakika
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Savcı Vedat'ın Yaban Hayat Tutkusu

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Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, kuş fotoğrafları çekerek doğayı ölümsüzleştiriyor.

24.09.2024 13:46
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Fotoğraf tutkunu savcı: Yaban hayatı ona poz veriyor

SAMSUN - Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, aynı zamanda Türkiye'de bulunan 450 kuş türünden birçoğunu fotoğraflayan ve yaban hayattaki canlıların fotoğraflarını çeken bir 'yaban hayat fotoğrafçısı' olarak dikkat çekiyor.

Yıllardır kuş fotoğrafçılığı yapan Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, izinli olduğu günlerinde herkesin uyuduğu saatlerde kamuflajını giyip Samsun Kızılırmak Deltası'na giderek kuşları fotoğraflayabilmek için saatlerce bekliyor. Bir kuş türünün fotoğrafını çekmek için saatlerce kıpırdamadan bekleyen Savcı Soğukpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 350'ye yakın kuş türünü fotoğrafladı.

Çektiği fotoğrafların yanı sıra ilginç ve gözlemlenmesi zor anları da videoya alan Savcı Soğukpınar, bir kuşun yılan avlayarak yemesini, saz horozlarının besin aramasını, kuşların sürüler halinde uçmasını, mandaların geviş getirmesini, kuşların banyosunu, çapraz gaganın su içişini, sincapların nasıl ses çıkardığını, bahrilerin nasıl toplu olarak uçtuğunu, yalıçapkınının eşini balıkla beslemesini, yabani sülünün ötüş anını, guguk kuşunun ötüş anını, tayların koşuşturmasını, büyük ak balıkçılın avlanmasını ve birçok hayvanın davranışlarını doğal yaşam alanlarında kameraya kaydediyor.

"Tetiğe değil, deklanşöre bas"

"Tetiğe değil, deklanşöre bas. Öldürme, ölümsüzleştir" diyerek doğanın eşsiz güzelliğini ölümsüzleştiren Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, çektiği kuş ve diğer hayvanların fotoğraflarını, videolarını kendi sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Hayatlarında ilk kez değişik kuş türlerinin varlığından haberdar olan vatandaşlar, emeklerinden dolayı Savcı Soğukpınar'a teşekkürlerini sunuyor. Yakalanması oldukça zor olan kuş fotoğrafları, Samsun'un tanıtımına da vesile oluyor.

Savcı Soğukpınar'ın objektifine çoğu Kızılırmak Deltası olmak üzere yalıçapkını, kara karınlı kum kuşu, sincap, manda sürüsü, uzunbacak, saz horozu, kızkuşu, ak kuyruksallayan, küçük iskete, saka, flamingo, tilki, sığırcık, florya, çıkrıkçın, yılkı atları, guguk kuşu, boyunçeviren ve kızılgerdanlı incirkuşu gibi birçok hayvan türü yansıyor.

Savcı Vedat\'ın Yaban Hayat Tutkusu
Kaynak: İHA

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