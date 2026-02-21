Savcıyı Tehdit Eden Kişiye Soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Logo

Savcıyı Tehdit Eden Kişiye Soruşturma

21.02.2026 18:10
Adalet Bakanı Gürlek, toplu taşımada bir yolcusunu tehdit eden savcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu belirterek bir yolcuyu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişiye ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk birimlerine teşekkür etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu söyleyerek bir yolcuya yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla Y.S. hakkında "tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Gürlek, Güncel, Son Dakika

