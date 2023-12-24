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Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika
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Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Artvin-Ardahan bağlantı yolunun 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2023 - 15:39,
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Şavşat- Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

ARTVİN - Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan Artvin-Ardahan bağlantı yolunun 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Karayolları ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile karayolu kontrollü olarak çift şeritten ulaşıma açılırken, özellikle uluslararası karayolu nakliyecilerinin yoğun olarak kullandığı bölgede kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karayolları 183. Şube şefliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Bölgede karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi\'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika
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