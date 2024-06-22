Şavşat'ın gölleri hayranlık uyandırıyor - Son Dakika
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Şavşat'ın gölleri hayranlık uyandırıyor

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Artvin'in gözde ilçelerinden biri olan Şavşat, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Özellikle ilçedeki göller, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez destinasyonlar arasında yer alıyor. Şavşat'ın gölleri, sadece görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda temiz havası ve doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki yaylalar, ormanlar ve tarihi köyler, keşfetmeyi sevenler için birbirinden güzel rotalar sunuyor. Şavşat, doğa tutkunları ve sakin bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyon olmaya devam ediyor.

22.06.2024 10:25
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Şavşat'ın mest eden gölleri hayranlık uyandırıyor

ARTVİN - Artvin'in gözde ilçelerinden biri olan ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Özellikle ilçedeki göller, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez destinasyonlar arasında yer alıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor.

"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat'ta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl'ün yanı sıra Pınarlı köyünde bulunan doğa harikası Balık Gölü son dönemde ilgi çekiyor.

Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan 2 bin rakımda bulunan Balık Gölü ziyaretçilerini ağırlarken, Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

Şavşat'ın gölleri, sadece görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda temiz havası ve doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki yaylalar, ormanlar ve tarihi köyler, keşfetmeyi sevenler için birbirinden güzel rotalar sunuyor. Şavşat, doğa tutkunları ve sakin bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Artvin, Şavşat, Tatil, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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