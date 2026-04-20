Şavşat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, önünde giden TIR'ı sollayan hafif ticari aracın karşıdan gelen TIR'la çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sisli havada hatalı sollama sonucu meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahana mevkisinde meydana geldi. Ardahan istikametine seyir halinde olan 08 AH 854 plakalı hafif ticari araç, sisle kaplı yolda önündeki TIR'ı sollamak isterken karşıdan gelen TIR'la çarpıştı. Araç kamerasına da yansıyan kaza sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatalı sollama sonucu hurdaya dönen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza sebebiyle Ardahan-Şavşat kara yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı.