Şavşat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şavşat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şavşat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
20.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sisli havada hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, önünde giden TIR'ı sollayan hafif ticari aracın karşıdan gelen TIR'la çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sisli havada hatalı sollama sonucu meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahana mevkisinde meydana geldi. Ardahan istikametine seyir halinde olan 08 AH 854 plakalı hafif ticari araç, sisle kaplı yolda önündeki TIR'ı sollamak isterken karşıdan gelen TIR'la çarpıştı. Araç kamerasına da yansıyan kaza sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatalı sollama sonucu hurdaya dönen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza sebebiyle Ardahan-Şavşat kara yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şavşat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:00:06. #7.13#
SON DAKİKA: Şavşat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.