Savunma Bakanı Pistorius, 500 km menzilli insansız sistemler alayını 2027'de kuracak - Son Dakika
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Savunma Bakanı Pistorius, 500 km menzilli insansız sistemler alayını 2027'de kuracak

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Savunma Bakanı Pistorius, 500 km menzilli insansız sistemler alayını 2027\'de kuracak
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Bundeswehr'in değişen savaş koşullarına uyum için 2027'de ilk özel insansız sistemler alayını kuracağını duyurdu. Alay, 500 kilometreye kadar menzilli insansız hava ve kara sistemleri kullanacak; personel sayısı 300'den 600'e çıkarılacak.

BERLİN, 2 Ekim (Xinhua) -- Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) değişen modern savaş koşullarına uyum sağlaması amacıyla 2027'de ilk özel insansız sistemler alayını kuracağını duyurdu.

Pistorius perşembe günü Aşağı Saksonya eyaletinin Bergen kentindeki bir askeri eğitim alanına yaptığı ziyarette, kararın Ukrayna'daki çatışmalardan çıkarılan dersler doğrultusunda alındığını söyledi.

Pistorius, kurulması planlanan alayın 500 kilometreye kadar operasyon menziline sahip insansız hava ve kara sistemlerini kullanacağını ve bünyesinde bir elektronik harp bölüğünün de yer alacağını belirtti.

Özel birlik başlangıçta yaklaşık 300 askerden oluşacak, daha sonra personel sayısı 600'e çıkarılacak.

Kaynak: Xinhua
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