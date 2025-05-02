Savunma İhracatında Yeni Zirve - Son Dakika
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Savunma İhracatında Yeni Zirve

Savunma sanayi ihracatı, nisan ayında %54 artışla 539 milyon dolara ulaştı, toplamda %67 büyüdü.

02.05.2025 13:32
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatında yeni zirvenin görüldüğünü belirterek, "Nisanda savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatındaki artışa dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yeni zirve görüldü. 2025 yılı nisan ayında savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu rakamlar sadece bir anlık başarı değil kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir."

"Başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceğiz"

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, büyük ölçekli firmalardan KOBİ'lere uzanan başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Başarıda emeği geçen sanayicileri, emekçileri ve tüm paydaşları tebrik eden Görgün, "Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Havacılık, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma İhracatında Yeni Zirve - Son Dakika

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