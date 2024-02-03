Savunma Sanayi Başkanı Görgün: "Savunma sanayimizin gelişimi bütün dünyanın dikkatini çekmiş durumda"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayideki yerlilik oranına dikkati çekerek, "Savunma sanayimizin gelişimi Cumhurbaşkanımızın koşulsuz ortaya koyduğu destek, bizlere verdiği motivasyon ve vizyonla hamdolsun bütün dünyanın dikkatini çekmiş durumda" dedi.
Savunma Sanayi Başkanlığı ev sahipliğinde Kara Füze Sistemleri Sözleşme İmza Töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci katıldı. Törende Tayfun, Sungur, Karaok ve Topçu Roketi Lazer Güdümlü-230 füzelerinin üretimi için sözleşme imzalandı.
İmza töreninde konuşan Haluk Görgün, "Kara Kuvvetlerimizin füze sistemlerini imzalamak için birlikteyiz. Her ay; aralık, ocak, şubat bir seri üretim sözleşmesi yapıyoruz. Aslında savunma sanayimizin geldiği noktayı bu çok iyi güzel ifade ediyor. Biz sadece platformlarımızla değil o platformlarımızda kullanılan tüm faydalı yükler, sensörler, algılayıcılar, mühimmatlar, füzeler, roketler bunların hepsinin bir bütününü Allah'a çok şükür yüksek yerlilik oranıyla imal eden ve büyük bir ekosistemle, takım ve özveri gerektiren çalışmalarla tamamlayıp burada törenlerini sıklıkla yapabilir hale geldik" ifadelerini kullandı.
Savunma sanayinin gelişimine vurgu yapan Görgün, "Savunma sanayimizin gelişimi Cumhurbaşkanımızın koşulsuz ortaya koyduğu destek, bizlere verdiği motivasyon ve vizyonla hamdolsun bütün dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Hemen hemen her hafta mutlaka uluslararası bir delegasyonu misafir ediyoruz, uluslararası fuarlar-etkinlikler düzenliyoruz veya bizim ziyaretlerimiz oluyor. Görüşmelerimizdeki ilk konu savunma sanayideki son yıllarda olan gelişmenin ve bu süreçte elde ettiğimiz birikimin muhataplarımız tarafından takdir edilmesi oluyor" diye konuştu.
Görgün konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Oluşturduğumuz, ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz kara, deniz, hava platformları ve bunların üzerinde kullanılan faydalı yükler mühimmatlar; sadece platform üretmek, sadece bu platformda kullanılan unsurları üretmek yetmiyor. Bunların birbirleriyle koordineli ve ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulduğu gibi kullanılmasını kolaylaştıran sistemleri koordineli bir şekilde çalışmasını temin edebilmek ciddi bir emek gerektiriyor"
Kahraman Türk ordusunun yerli ürün kullanılmasından dolayı duyduğu gururun kendileri için bir motivasyon olduğunu belirten Görgün, "Kahraman ordumuz bu yerli ve milli ürünlerin kullanılmasıyla gurur duyuyorlar. Bizim en büyük motivasyonumuz o. Ürünlerimizi ürettikçe, yerli ve milli ürünlerimizin geliştirilmesiyle onların duyduğu gurur, sektördeki çalışanlar için motive edici unsur oluyor. Biz bugün yüzde 80 yerlilik oranından bahsederken hemen hemen her alanda bu ürünleri geliştirebiliyor olmak, büyük bir ekosisteme sahip olmak ve hem sanayi hem ordumuz hem akademilerimiz bunların koordinasyonu inanılmaz bir ahenk gerektiriyor ki bu ürünler ortaya çıkabilsin" şeklinde konuştu.
İmza töreni Görgün'ün Bakan Güler'e TAYFUN füzesi maketi hediye etmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu
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