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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Ana yüklenicilerimiz, alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz ile koordineli bir şekilde hizalanmamız gerektiğinin farkındayız"

Savunma sanayi temsilcileri OSTİM'de bir araya geldi

ANKARA - Dünyada sıcak temasın olduğu bölgelere bakıldığında sahada sürpriz etkisi oluşturan teknolojileri oluşturmanın önemini vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayii ekosisteminde başkanlığımızın koordinasyonunda tüm ana yüklenicilerimiz, alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz, STK'larımız, kümelenmelerimizle birlikte çok sıkı ve koordineli bir şekilde hizalanmamız gerektiğinin de farkındayız" dedi.

Türk savunma sanayii ana yüklenicileri, alt yüklenicileri ve KOBİ'leri OSTİM Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Programa, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan ve birçok savunma sanayi temsilcisi katıldı.

"Ana yüklenicilerimiz, alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz ile koordineli bir şekilde hizalanmamız gerektiğinin farkındayız"

Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava olmak üzere birçok farklı platformlarda kullanılan ürünlerinin 180'in üzerinde 230'dan fazla ürün ihraç ettiğini dile getiren Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Savunma sanayimizin geliştirilmesi, güvenlik güçlerimizin modernizasyonu ana misyonuyla yola çıkan ve başkanlığımız kurulduğundan beri bu misyonu yerine getirmek üzere önemli adımlar atıldı. Bugün itibariyle baktığımızda ürünlerimiz hem güvenlik güçlerimize hem de uluslararası alanda farklı coğrafyalarda dost ve müttefik ülkelere başarıyla hizmet ediyor. Biz de bunların başarıyla kullanılmasından memnuniyet duyuyor ve desteklerimizi dost ve müttefik ülkelerimize veriyoruz. Dünyanın geçmekte olduğu konjonktüre bakıldığında sıcak temasların olduğu birçok bölge var. Bununla birlikte barış zamanının olduğu bölgeler de mevcut. Buradan her iki durumda da fırsatları en iyi şekilde biz üzerimize düşen fırsatları en iyi şekilde yerine getirmenin farkında olarak çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Aslında sıcak temasın olduğu bölgelere baktığınızda, sahada sürpriz etkisi oluşturan bununla beraber hasımlara fırsat vermeyecek teknolojileri oluşturmanın önemini görüyoruz. Bunun için de biz savunma sanayi ekosisteminde başkanlığımızın koordinasyonunda tüm ana yüklenicilerimiz, alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz, STK'larımız, kümelenmelerimizle birlikte çok sıkı ve koordineli bir şekilde hizalanmamız gerektiğinin de farkındayız. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak biz özellikle çalışma gruplarını çok önemsiyoruz. Kendi içimizde on farklı başlıkta çalışma grupları oluşturarak bu koordinasyonu sağlamaya gayret gösteriyoruz. İnsan kaynakları kurumsal akademiler, hukuk, sözleşmeler, iş sağlığı ve güvenliği, inşaat ve altyapı, iletişim, denetim, tedarik, sosyal gruplar ve dernekler olarak bunları ana başlıklar altında topladık. Burada hep beraber bir savunma sanayi ekosistemi olarak ihtiyaç duyulan, bizden beklenileni, yüksek teknolojileri en hızlı ve en maliyet etkin şekilde ortaya çıkarabilmek adına hizalamaya, hizalandırmaya ve bunu ortak akılla birlikte yürütmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOBİ'lerimizin aslında farkındalığını arttıracak etkinlikleri yapmaya gayret gösteriyoruz"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak KOBİ'lere önem verdiklerini belirten Görgün, "KOBİ'lerimizin özellikle oluşturulan piramit yapıdaki önemli yerini vurgulayacak sağlıksal sağlamlaştıracak, entegratör şirketlerimizin gözünde de KOBİ'lerimizin aslında farkındalığını arttıracak etkinlikleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi işte çok yakında bir ülkeye yüz otuz beşin üzerinde KOBİ firmasını ülkenin savunma bakanıyla toplantı yapacak bir zemin oluşturduk. Etkinlikte OSTİM'de faaliyet gösteren dokuz firmamız vardı. KOBİ'lerimizin yetkinliklerini, becerilerini aktarmaya hep beraber gayret gösterdik. Sürdürülebilir bir sistem oturtmaya, sürdürülebilir bir yaklaşımla ilişkileri özellikle uluslararası anlamda kurgulamayı önemsiyoruz. Biraz evvel bahsettiğim o çalışma grupları da hep beraber bizleri savunma sanayinde hizalarken aynı zamanda da uzun soluklu sonuçların alınması için de önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim" dedi.