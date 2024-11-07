Savunma Sanayii'nin 39. Yılı Kutlandı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli savunma sanayisiyle tam bağımsız Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Aziz milletimizden aldığımız güçle, yarınlarımız için var güçlümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanlığımızın 39'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 39'uncu kuruluş yıl dönümüne ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, 3 bin 500'den fazla firma ve 90 bini aşkın çalışanlarıyla akıl ve alın teriyle geleceği hep birlikte inşa ettiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı yerli ve milli savunma sanayimizle tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Aziz milletimizden aldığımız güçle, yarınlarımız için var güçlümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanlığımızın 39'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."