Savur Belediye Başkanı: Konkasör Şantiyesinin kapatılması halkı mağdur etti - Son Dakika
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Savur Belediye Başkanı: Konkasör Şantiyesinin kapatılması halkı mağdur etti

Savur Belediye Başkanı: Konkasör Şantiyesinin kapatılması halkı mağdur etti

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Konkasör Şantiyesini kapatmasının mazlum Savur halkını cezalandırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Hamidi, şantiyenin kapatılmasıyla halkın hizmet almasının engellendiğini ve yeni bir şantiye kurarak hizmete sunacaklarını söyledi.

27.04.2024 13:35
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Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Konkasör (Büyük taşları, kayaları ufak parçalar haline getiren taş kırma eleme makineleri) Şantiyesinin kapatılmasına ilişkin, "DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk icraat olarak mazlum Savur halkını cezalandırmak amacıyla Konkasör Şantiyemizi kapattı. Bu hareketleriyle halkı mağdur etmişlerdir." dedi.

AK Parti'den Savur İlçe Belediye Başkanı seçilen Hamidi, belediye hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimlerde Savur halkının desteğiyle Savur Belediye Başkanlığını farkla kazanıp göreve başladıklarını söyledi.

"DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk icraat olarak mazlum Savur halkını cezalandırmak amacıyla Konkasör Şantiyemizi kapattı. Bu hareketleriyle halkı mağdur etmişlerdir." ifadelerini kullanan Hamidi, şantiyenin kırsal mahalle ve mezralara yol malzemesi taşıyan bir işletme olduğunu belirtti.

Kırsal mahallelerin yollarını bu şantiye sayesinde yaptıklarını ifade eden Hamidi, şöyle konuştu:

"Şantiyemiz kapatıldı ve araç parkının tamamı Mardin Büyükşehir Belediyesine çekildi. Savur halkının hizmet almasını engellemiş durumdadır. Buradaki amaç, AK Parti belediyesini, Savur halkını cezalandırmaktır. Ama farkında olmadıkları bir şey var. Bunu kıymetli Savur halkının takdirine ve kamuoyuna bırakıyorum."

Savur halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu engellemelerine rağmen bunu da en iyi şekilde yapacaklarını vurgulayan Hamidi, daha güzel bir şantiye kurarak halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Hamidi, "Hiç kimse endişe duymasın. Daha güzel bir Konkasör Şantiyesini, daha fazla araç parkını Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan sayesinde tekrar kurup Savur'un en ücra mahallerine hizmeti sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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