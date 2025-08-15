Savur\'da Gezici Araç Muayene İstasyonu Hizmete Girdi

Mardin'in Savur ilçesinde TÜVTÜRK'ün gezici araç muayene istasyonu, çiftçilere hizmet verdi.
Çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları için merkez Kaplan Mahallesi'ne kurulan istasyonda, araçlarının muayene işlemleri yapıldı.
İlçede gün boyu çalışmalarını sürdüren istasyondan diğer araç sahipleri de yararlandı.
