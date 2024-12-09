Savur\'un Sonbahar Güzellikleri Dron ile Görüntülendi

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MARDİN'in Savur ilçesinde doğanın sarı ve kızıl renkleri, dron kamerasıyla görüntülendi.

Farklı dil ve dinlere mensup insanların yüzyıllarca hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Savur ilçesinde kavak ağaçları, farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. 'Küçük Mardin' olarak da bilinen ilçedeki renk cümbüşü fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Kartpostalı andıran manzara, dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Valilik, "Tarihi dokusu, Mardin'i andıran görüntüsü ile 'Küçük Mardin' olarak bilinen, taş yapıları ve huzur dolu sokaklarıyla Savur, Mardin'in önemli ilçelerindendir. Savur'un güzelliği bu mevsimde de, doğanın sarıya ve kızıla boyandığı, yaprakların rüzgarın her dokunuşuyla toprakla buluştuğu, hüznün ve umudun iç içe geçtiği sonbaharın eşsiz ve sessiz vedasında, usta ressamların imreneceği tabloyu gözler önüne sermektedir" ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,