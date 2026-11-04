Sayed, Michigan'da zaferini ilan etti ve Trump'a 'Bana Senatör diyebilirsin' dedi

ABD'de Kongre ara seçimlerde Michigan eyaletindeki Senato yarışını önde götüren Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada zaferini ilan ederek "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." dedi.

ABD'de seçim sonuçlarının merakla beklendiği eyaletlerden Michigan'da oy sayımı devam ederken yarışı önde götüren Sayed, Detroit kentinde kendisini destekleyen seçmenlere seslendi.

Sayed, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasına destek veren seçmenlere teşekkür eden Sayed, kendisine gösterilen güvene layık olmak için çalışacağını ve Michigan halkının beklentilerini Washington'a taşıyacağını belirtti.

Trump'a seslendi

Konuşmasında, seçim kampanyası boyunca Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin." dedi.

Sayed, kampanyası boyunca kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü belirttiği siyasi bağış kuruluşlarını da eleştirerek, ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) seçimleri kaybetmesi için 42 milyon dolar harcadığını söyledi.

Filistinlilerin eşit haklara, barışa ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Sayed, "Filistinli çocukların atalarının topraklarında, bizim vergilerimizle öldürülmeden büyümesi gerektiğine inanıyorsanız size 'nefret dolu' diyorlar. Eşit haklara, barışa, onura ve kendi kaderini tayin hakkına inanmak nefret değil, sevgidir." diye konuştu.

Sayed, Michigan halkının vergilerinin eyaletteki okullara, sağlık hizmetlerine ve altyapıya harcanmasını istediğini belirterek bu kaynakların başka ülkelerde "ayrımcı uygulamaları" finanse etmek için kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.