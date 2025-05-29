Sayıştay'dan Dijital Dönüşüm Adımları

Sayıştay, bir yandan yeni teknolojilerden ve yapay zekadan yararlanarak geliştirdiği Dijital Mevzuat Asistanı Projesi'nin ara yüzüne yönelik testlere odaklanırken diğer yandan veri tabanı oluşturma çalışmalarını tamamlayarak denetimlerini daha hızlı yapmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, Sayıştayın "2024 Yılı Faaliyet Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, kurum yürütmekte olduğu denetimlerin yanı sıra hazırladığı temel stratejik dokümanlar aracılığıyla da kamu sektöründe kurumsal ve stratejik yönetim anlayışının yerleşmesinde öncü rol üstleniyor.

Geçen yıl 126 yargılamaya esas rapor ve 156 yargılamaya esas ek rapor olmak üzere toplam 282 raporun yargılaması tamamlandı. 2024'te siyasi partilerin mali denetimleriyle ilgili 2019 yılı kesin hesaplarına ait 9, 2020 yılına ilişkin 11, 2021 yılına ait 27, 2022 yılı kesin hesaplarına ilişkin 9 olmak üzere, 56 esas inceleme raporu tamamlandı. 2019 ve 2021 yıllarına ait 2 ek rapor ile 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait 102 ilk inceleme raporu da sonuçlandırılarak, toplam 160 rapor Anayasa Mahkemesine gönderildi.

2024 Yılı Denetim Programı'nda yer alan kamu idarelerine ilişkin denetim raporları bu yıl ilgili idarelere gönderilecek ve TBMM'ye sunulacak. Toplam 666 kamu idaresinde düzenlilik denetimi yürütülürken söz konusu program kapsamında 102 kamu işletmesinin de denetimi yapılıyor.

Dijital Mevzuat Asistanı Projesi'nde ilk aşama tamamlandı

Teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüm denetim mekanizmalarına da yansıyor. Bu kapsamda Sayıştay denetimlerinde ve büyük veri analizlerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi başta olmak üzere diğer teknolojilerin etkin biçimde kullanılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda "Yapay Zeka Destekli Makine Öğrenmesi ile Çalışan Dijital Mevzuat Asistanı Projesi", Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin 2024- 2025 Eylem Planı kapsamında kurum projesi olarak yer aldı.

Dijital Mevzuat Asistanı Projesi için ara yüz geliştirilerek test ürünü elde edildi. Nihai ürün çalışmalarının ilk aşaması da tamamlandı. Dijital Mevzuat Asistanı için veri tabanı oluşturulması süreci devam ediyor.

Sistem altyapısında yerli ve milli yazılım kullanılıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'nde vurgulanan "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır." kararınca sistem altyapısında yerli ve milli yazılım çözümü kullanılıyor.

Bu yazılımla mobil cihazlar veya bilgisayarlardan kurumsal dosyalara erişim ve kurumlar arası dosyaların güvenli olarak paylaşılması sağlanıyor. 2025 yılı hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu dosya paylaşım sistemlerinin kurulması ve kullanılması planlanıyor.