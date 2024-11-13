Sayıştay Raporu: Ayaş Belediyesi'nde Yüzde 10 Sınır Aşıldı

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Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) – Sayıştay Başkanlığı'nın AK Parti'den CHP'ye geçen Ankara Ayaş Belediyesi'ne ilişkin 2023 yılı denetim raporunda, "Doğrudan temin usulü ile parasal limitler dahilinde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların mevzuatta öngörülen yüzde 10 sınırını aşmasına rağmen Kamu İhale Kurulu'ndan uygun görüş alınmadığı görülmüştür" denildi.

Sayıştay Başkanlığı, belediyelere ilişkin 2023 yılı mali denetim raporlarını yayımladı. Raporlarda, 2024 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den CHP'ye geçen Ankara Ayaş Belediyesi'nin denetim bulgularında parasal limit dahilindeki doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yüzde 10 sınırının aşılmasına rağmen Kamu İhale Kurulu'ndan uygun görüş alınmamasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Sayıştay raporunda "Doğrudan temin usulü ile parasal limitler dahilinde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların mevzuatta öngörülen yüzde 10 sınırını aşmasına rağmen Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Raporda konuya ilişkin, "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun (KİK) 'İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar' başlıklı 62'nci maddesinin (ı) bendinde; Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10'unu Kamu İhale Kurulunun (KİK) uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı hüküm altına alınmıştır" denildi.

Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, belediyenin 2023 yılında doğrudan temin kapsamında yapılan üç farklı mal alımı, hizmet alımı ve yapım işinde yüzde 10 sınırını aştığı ve KİK'ten 'uygun görüşünün' alınmadığı belirtildi. Rapora göre; 2023 yılında toplam ödenecek tutarı 28 milyon 102 bin lira olan mal alımının doğrudan temin için belirlediği yüzde 10'luk sınır olan 2 milyon 810 bin 200 liralık sınır aşıldı. Doğrudan alım için yapılan harcama 18 milyon 568 bin 668 lira oldu. Mal alımında aşım tutarı ise 15 milyon 758 bin 468 lira olarak rapora yansıdı.

Raporda, ayrıca toplam ödenecek tutarı 18 milyon 669 bin lira olan hizmet alımı için belirlenen yüzde 10'luk sınır olan 1 milyon 866 bin 900 liranın aşıldığı, hizmet alımı için 5 milyon 805 bin 893 lira harcandığı belirtildi. Bulgulara göre; hizmet alımında aşım tutarı, 3 milyon 938 bin 993 lirayı buldu. Sayıştay raporunda, toplam ödenecek tutarı 5 milyon 30 bin lira olan yapım işi için belirlenen yüzde 10'luk doğrudan teminin 503 bin lira olurken 1 milyon 871 bin 866 lira harcama yapıldı.

Raporda, harcanabilecek tutarın 1 milyon 368 bin 866 lira aşıldığı bulgusuna yer verildi.