Sazangillerin Av Yasağı Başladı

Türkiye'de 10 ilde bulunan göl, gölet, baraj ve akarsularda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde sazangiller avcılığının yasak olduğu duyuruldu.

Av yasağı döneminde balıkları avlayan veya satanlara "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" gereğince idari para cezası uygulanacak.