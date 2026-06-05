SBTÜ Öğrencileri Dünya Birincisi Oldu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) öğrencileri, Huawei ICT Competition 2025-2026 Global Finalleri'nde dünya birincisi oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, SBTÜ öğrencilerinden oluşan takım, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kapsamlı öğrenci yarışmaları arasında yer alan ve Çin'de düzenlenen Huawei ICT Competition'ın dünya finallerinde Network kategorisinde "First Prize" ödülünü kazandı.

Daha önce Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde 21 ülkeden 600 öğrencinin katıldığı organizasyonda birincilik elde eden takım, dünya finallerinde de üstün performansını sürdürerek zirveye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarıları dolayısıyla öğrencileri ve akademisyenleri tebrik etti.

Özvar, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Uluslararası platformlarda elde edilen bu başarılar, gençlerimizin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"Türk mühendislerinin son yıllarda özellikle savunma sanayisinde gösterdiği başarı, büyük takdir görüyor"

Türkiye'deki mühendislik eğitiminin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Özvar, "Türk mühendislerinin son yıllarda özellikle savunma sanayisinde gösterdiği başarı, büyük takdir görüyor. Savunma sanayisinin yanı sıra pek çok mühendislik programında küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaştık. SBTÜ öğrencilerimizin bu başarısı, gençlerimizin yalnızca teorik bilgiye değil uygulama, üretim ve problem çözme becerilerine de sahip olduklarını dünya çapında kanıtlıyor." görüşünü paylaştı.

Özvar, yükseköğretimde uygulamalı eğitim, sektör işbirlikleri ve teknoloji odaklı programların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Türk üniversitelerinin uluslararası başarılarının artarak süreceğine inandığını vurguladı.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da eğitimde teorinin yanında uygulamayı merkeze alan anlayışla hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Sayın YÖK Başkanımızın destekleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda uygulama ve araştırma altyapımızı güçlendiriyor, laboratuvarlarımızı ve merkezlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bunun meyvelerini almaya başladık. Bugün elde ettiğimiz bu başarı da bu yaklaşımın somut bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.