SBÜ'de askeri öğrenci ve işçi temini sınav sonuçları açıklandı

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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Milli Savunma Bakanlığı (MSB) adına okutulmak üzere askeri öğrenci temini, engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde işçi temini ve açıktan sürekli işçi temini sınavlarının sonuçları açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu sınavların sonuçlarına "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.