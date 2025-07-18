Schengen Vizesi Kolaylaşmalı - Son Dakika
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Schengen Vizesi Kolaylaşmalı

18.07.2025 18:55
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İKV Başkanı Zeytinoğlu, Schengen vizesinde kolaylıkların yeterli olmadığını belirtti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Schengen vizelerinde kolaylaştırma getiren gelişmelerin önemli olduğunu, ancak yeterli olmadığını ve arkasının gelmesi gerektiğini belirterek, "Randevu alma da kolaylaşmalı, ek ücretler kontrol altına alınmalı ve red oranlarının düşürülmesine yönelik tedbirler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Schengen vize sürecinde kolaylaştırmayla ilgili Avrupa Komisyonu'nun 15 Temmuz 2025 tarihli uygulama kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Schengen vize süreciyle ilgili olumlu gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirten Zeytinoğlu, "Daha önce de sıklıkla gündeme getirildiği gibi Schengen Alanı'na vizesiz seyahat hala beklentimiz olmaya devam ediyor. Ancak tüm kriterler tamamlanana dek vize sürecinde kolaylaştırmaya gidilmesini desteklemiştik. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu'nun uygulama kararı alması sevindirici." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Türkiye'de ikamet eden ve daha önce Schengen vizesi almış ve vize kurallarına uygun şekilde davranmış Türk vatandaşlarına 25 AB üyesi tarafından çok girişli vize verileceğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Önceki vizenin süresinin bitiminden sonra 1 yıl içinde yapılan başvurularda 6 aylık vize, önceki vize en az 6 aylık ise ve bitiminden sonra 2 yıl içinde başvuru yapıldı ise 1 yıllık vize, önceki vize en az 1 yıllık ise ve bitiminden sonra 2 yıl içinde başvuru yapıldıysa, 3 yıllık vize ve önceki vize en az 3 yıllık olup, bitiminden sonra 2 yıl içinde başvuru yapıldı ise 5 yıllık vize verilecek. Bu uygulama hem kurallara uygun davrananları vize süresini artırarak ve çok girişili vize verilmesi suretiyle ödüllendiriyor, hem de başvuru sayısını ve sıklığını azaltarak konsolosluklardaki yığılmayı ve bekleme sürelerini etkileyecek."

"TIR sürücülerinin kapsam dışında tutulması üzücü"

TIR sürücülerinin özel risk gerekçesiyle bu uygulamanın dışında tutulduğunu aktaran Zeytinoğlu, Türkiye'de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının da kapsam dışında tutulacağını anımsattı.

Zeytinoğlu, TIR sürücülerinin kapsam dışında tutulmasının üzücü olduğuna işaret ederek, "Çünkü malların serbest dolaşımı açısından sürücü vizeleri önemli bir engel teşkil ediyor. Sürücülerin sık sık başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca 180 günlük sürede 90 gün Schengen alanında kalma kuralı da nakliye sürecini yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schengen vizesiyle ilgili bu gelişmelerin önemli bir adım olduğunu belirten Zeytinoğlu, ancak bu adımın tek başına yeterli olmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Randevu alma da kolaylaşmalı, ek ücretler kontrol altına alınmalı ve ret oranlarının düşürülmesine yönelik tedbirler alınmalı. Burada başvuru sahiplerine ve yetkili vize acentelerine de önemli iş düşüyor. Başvuruların eksiksiz yapılması ve gerçek beyana dayanması gerekli. Ancak konsoloslukların da süreci yönetirken randevu taleplerini makul süre içinde yanıtlaması ve ret yanıtı verirken, başvuru sahibini bilgilendirmesi ve eksikliklerin giderilmesi için imkan tanınması büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ayhan Zeytinoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Vize, Son Dakika

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