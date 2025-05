Scholz'a Veda Töreni

Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Berlin'de askeri veda töreni düzenlendi.

Scholz, Savunma Bakanlığı bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 3,5 yıllık başbakanlığının ardından ülkesinin vatandaşlarına minnettar olduğunu söyledi.

Görevini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'e devredecek olan Scholz, "Demokrasilerde makamlar sadece belirli bir süre için verilir. Bu bizi dünyanın dört bir yanındaki otokrasilerden ayırır. Bu bakımdan, yaklaşan hükümet değişikliği demokratik normalliğin bir ifadesidir." dedi.

Almanya'nın pek çok açıdan farklılaşmalı, daha modern, daha hızlı ve daha uygulamacı olması gerektiğini anlatan Scholz, "Çalkantılı bir dönemde, son yıllarda bunun temellerini attık. Ancak mevcut koşullara yönelik tüm haklı ve gerekli eleştirilere rağmen, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında dostları olan kozmopolit bir ülke olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmayalım." diye konuştu.

Scholz, Almanya'nın birbirine kenetlendiğinde sahip olduğu gücün unutulmamasını da istedi.

Şansölye olarak Almanya'ya hizmet etmekten onur duyduğunu vurgulayan Scholz, "Bu öyle de kalacaktır. Bu büyük sorumluluğu taşımaktan her zaman mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

Scholz, Merz'e de başarı ve şans dilediğini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuşmasında Scholz'u, Almanya'yı fırtınalı zamanlarda kararlılık, bilgelik ve sağduyuyla yöneten bir "devlet adamı" olarak övdü.

Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.

Törende Scholz'un bizzat kendisinin seçtiği Beatles'in "Hayatımda" (In my Life), Aretha Franklin'in "Saygı" (Respect) ve Johann Sebastian Bach'ın ikinci Brandenburg Konçertosundan parçalar çalındı.