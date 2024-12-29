Scholz'dan Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Scholz, kazaya ilişkin X hesabından mesaj paylaştı.

Scholz, "Güney Kore'de çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan bir uçak kazası haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.