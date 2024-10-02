Scholz'dan İran'a Füze Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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Scholz'dan İran'a Füze Saldırılarına Kınama

Almanya Başbakanı Scholz, İran'ın İsrail'e füze saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı.

02.10.2024 11:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının bölgedeki gerginliği daha da tırmandırdığını belirterek füze saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Scholz, İran-İsrail gerilimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Scholz, "İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınanmalıdır. Bu durum Orta Doğu'da zaten gergin olan durumun daha da tırmanması tehlikesini doğurmaktadır. İran tüm bölgeyi ateşe verme riskiyle karşı karşıyadır ve bu her ne pahasına olursa olsun engellenmelidir. Hizbullah ve İran, İsrail'e yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın dünkü saldırılarının püskürtülmesinin, İsrail Hava Savunma Kuvvetleri ve müttefikleri sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Scholz, "Ortaklarımızla birlikte İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir ateşkes, Hizbullah'ın İsrail ile olan sınır bölgesinden çekilmesi gerektiğini açıkça belirten BM Güvenlik Kararı 1701'in tam uygulanmasının başlangıcı olmalıdır. Bu, insanların kuzey İsrail'e dönüşünün yolunu açacak ve aynı zamanda Lübnan'ın devletini pekiştirme olasılığının önünü açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz ayrıca, "Bugün, Hamas'ın İsrail'e yönelik korkunç saldırısının yıl dönümünden sadece birkaç gün önce kalbimiz rehineler ve aileleriyle birlikte. Onların kaderi, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerilerine dayanarak tarafların bir anlaşmaya varmasına bağlı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz'dan İran'a Füze Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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