Scholz, Moskova Ziyareti İddiasını Reddetti

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak genel seçim öncesi Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği yönündeki iddiayı yalanladı.

Scholz, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Berlin'deki etkinliğinde yaptığı açıklamada, Moskova'ya gideceği yönündeki iddiayı "Bu bir yanlış iddia, bunu yapamazsınız, bu son derece uygunsuz, bunun için hiçbir dayanak yok." diyerek reddetti.

Başbakan Scholz ayrıca "Bu nedenle samimi insanların yanlış iddialar ortaya atıldığında öfkelenmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Kendimizi bir seçim kampanyası sürprizine hazırlamalıyız.

Sürpriz. Şansölye Scholz'un 23 Şubat'tan önce Moskova'ya gideceğine veya Putin'le görüşeceğine dair artan göstergeler var." ifadelerini kullanmıştı.

Kiesewetter daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Kiesewetter'in iddiasıyla ilgili olarak yasal işlem başlatabileceklerini duyurdu.

Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) konuşan Hebestreit, Kiesewetter'in yaptığı açıklamanın iftira niteliğinde olduğunu belirtti.