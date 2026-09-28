SCIENCE4ALL festivali 130 atölyeyle yaklaşık 2 bin kişiyi bilimle buluşturdu

İSTİNYE Üniversitesi Vadi Ana Yerleşkesinde gerçekleştirilen SCIENCE4ALL Bilim Festivali kapsamında iki gün boyunca farklı yaş gruplarından katılımcılar bir araya geldi. Avrupa Birliği'nin desteklediği festival, Bilimi toplumla buluşturmayı ve farklı yaş gruplarının bilimsel çalışmaları deneyimlemesini amaçlıyor.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde katılımcılara bilimi deneyimleyebilecekleri atölye çalışmaları ve interaktif etkinlikler sunuldu. SCIENCE4ALL özellikle ailelerin, çocukların, gençlerin ve bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanlarına erişimi daha sınırlı grupların bilime erişimini desteklemeyi hedefledi.

Etkinlikte yer alan Türk İşaret Dili (TİD) tercümanları, işitme engelli bireylerin etkinlikleri eşit koşullarda takip edebilmesini sağlayarak kapsayıcı ve erişilebilir bir ortam oluşturulmasına katkı sundu.

İki gün boyunca 130 atölye çalışması ve interaktif etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerde katılımcılar farklı bilim alanlarına yönelik uygulamalı çalışmaların yanı sıra bilimsel içeriklerle buluştu.

YAKLAŞIK 20 OKULDAN ÖĞRENCİ KATILDI

SCIENCE4ALL kapsamında yaklaşık 20 okul, etkinliği ziyaret etti. Öğrenciler, bilimsel çalışmaları doğrudan deneyimleme ve farklı alanlardaki atölye çalışmalarına katılma fırsatı buldu. Aileler, çocuklar ve gençler Vadi Ana Yerleşkede düzenlenen programlara katıldı. Böylece SCIENCE4ALL, iki gün boyunca farklı yaş gruplarından yaklaşık 2 bin kişiyi bilim ile bir araya getirdi.

'BİLİMİ DENEYİMLENEBİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLEDİK'

SCIENCE4ALL Proje Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Çakır Hatır, projenin temel hedeflerinden birinin bilimi farklı yaş ve gruplardan insanlar için engelsiz, daha erişilebilir ve deneyimlenebilir hale getirmek olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Hatır, "SCIENCE4ALL ile bilimi yalnızca anlatılan bir alan olmaktan çıkararak, farklı yaş gruplarından bireylerin bilimi doğrudan deneyimleyebileceği; herkes için engelsiz ve erişilebilir bir ortam oluşturmayı hedefledik. İki gün boyunca yaklaşık 2500 katılımcıyı ağırlamak, 20 okulun etkinliğimizi ziyaret etmesi ve 130 civarında atölye ile interaktif etkinlik gerçekleştirilmesi bizim için çok değerliydi" dedi.