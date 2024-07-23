SCO Üye Devletleri Xinjiang'da Terörle Mücadele Tatbikatı Düzenledi

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'ne (SCO) üye devletler, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde "2024 Etkileşim" adlı terörle mücadele ortak tatbikatı düzenledi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada tüm SCO üye ülkelerinin ilgili kurumlarının ilk kez terörle mücadelede fiili ortak bir tatbikata katıldığı belirtildi.

Tatbikatta önemli terör tehditlerine karşı "terörist grupların yok edilmesi" gibi özel operasyonlar yer aldı.

SCO üye devletleri, SCO Sekretaryası ve SCO Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yönetim Komitesi'nden temsilciler tatbikata gözlemci olarak katıldı.

SCO üye devletleri, terörle mücadelede etkin işbirliği konusunda uzun bir geçmişe sahip. Son tatbikatla birlikte ilgili kuruluşların gerçekleştirdiği tatbiki ortak tatbikatlar için yeni bir model ortaya konurken SCO üye devletlerinin yetkililerinin ortak operasyonel kabiliyetleri artırılmış oldu.