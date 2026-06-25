Scorpions 60. Yıl Turnesi ile İstanbul'da - Son Dakika
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Scorpions 60. Yıl Turnesi ile İstanbul'da

25.06.2026 00:12
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Alman rock grubu Scorpions, 33 yıl aradan sonra İstanbul'da 60. yıl dönümünü kutladı.

Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında İstanbul'da konser verdi.

BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen rock müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Aynı stadyumda en son 1993'te sahne alan grup, 33 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu.

"Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında hayranlarının karşısına çıkan grup, zengin repertuvarı ve sahne performansıyla dikkati çekti.

Grubun solisti Klaus Meine, konsere başlarken, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu şehre dönmek güzel. Epey bir zaman olmuştu. Biliyorsunuz ki bu gece Scorpions'un 60. yılını kutluyoruz. Şimdi sizi yıllar içinde bir yolculuğa çıkaracağız. 1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk." dedi.

Konsere 1984'te çıkardıkları "Coming Home" şarkısıyla başlayan grup, "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

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